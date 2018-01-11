11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли при пожаре в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Стайки Борисовского района поступило в 2.00 11 января. На пожаре погибли 5 человек. Причина пожара устанавливается.
Как пояснила официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович, деревянный дом горел открытым пламенем.
Работники МЧС в доме обнаружили 5 погибших мужчин.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. "Следователи УСК по Минской области совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших, свидетели, очевидцы. Проводится комплекс первоначальных следственных действий", - проинформировала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.-0-
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