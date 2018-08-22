22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять нелегалов из Монголии пытались попасть в Латвию через белорусскую границу. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
Граждан Монголии задержали вечером 21 августа в населенном пункте Чурилово Верхнедвинского района в пограничной полосе. Иностранцы пытались нарушить государственную границу и попасть в Латвию. Сейчас ведется дальнейшее разбирательство.
В отношении задержанных начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Им грозит штраф и депортация с запретом въезда в страну сроком до 5 лет.-0-
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