22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять нелегалов из Монголии пытались попасть в Латвию через белорусскую границу. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Граждан Монголии задержали вечером 21 августа в населенном пункте Чурилово Верхнедвинского района в пограничной полосе. Иностранцы пытались нарушить государственную границу и попасть в Латвию. Сейчас ведется дальнейшее разбирательство.

В отношении задержанных начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Им грозит штраф и депортация с запретом въезда в страну сроком до 5 лет.-0-