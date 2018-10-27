27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять пострадавших в ДТП около Радошковичей находятся в тяжелом состоянии, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

В аварии погибли четыре человека, пять пострадали.

Как сообщила Юлия Бородун, среди пострадавших два ребенка. Одного малыша, которому 1,5 года, доставили в областную детскую клиническую больницу. Сейчас медики проводят комплекс обследований, чтобы исключить внутренние травмы. Второй, которому десять лет, находится в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. У него открытый оскольчатый перелом голени. Сейчас ребенок находится в операционной.

Что касается взрослых пациентов, две женщины доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска, третья - в Минскую областную больницу.

У пострадавших сочетанные травмы, закрытые и открытые ЧМТ, травмы конечностей. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщалось, авария произошла сегодня около 16.30 на 35-м км дороги Р-28 Минск - Молодечно. Столкнулись "Мазда" и "Фольксваген Джетта". По предварительным данным, водитель "Мазды" выехал на встречную полосу.-0-