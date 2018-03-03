3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять случаев кори зарегистрировано в Волковыске, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

В Волковыске в феврале был зарегистрирован случай кори у пятилетнего ребенка. Он был не привит по причине отказа родителей. Среди людей, с которыми контактировал ребенок, выявлены лица с симптомами, не исключающими заболевание корью. В итоге подтвердилось еще четыре случая. Всего корь диагностирована у трех детей и двух взрослых. Ирина Глинская подчеркнула, что ситуация управляемая. Медики наблюдают людей, которые общались с заболевшими. Тем, кто не имеет сведений о прививке от кори или не был привит, рекомендуют вакцинироваться. "Все эти мероприятия проводятся в полном объеме", - добавила заместитель главного врача РЦГЭиОЗ.

В настоящий момент в стране поддерживается высокий уровень иммунной прослойки. Организация и проведение иммунизации против кори находятся на постоянном контроле. Профилактические прививки получили более 98% населения, что превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень. Ирина Глинская призвала родителей не отказываться от вакцинации детей.

Как сообщалось, по сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в Европе продолжается вспышка кори. С начала года по состоянию на 9 февраля зарегистрировано более 3 тыс. случаев кори в некоторых странах региона (Украина, Румыния, Италия, Великобритания, Греция, Германия, Латвия, Польша, Франция, Швеция). Неблагополучная ситуация складывается также в Сербии, где, по информации Института общественного здравоохранения, с начала октября 2017 года по 6 февраля 2018-го зарегистрировано 1 884 случая кори, из них пять закончились летальным исходом.

Случаи заболевания регистрируются среди всех возрастных групп населения, более 60% составляют люди до 20 лет. Свыше 80% заболевших не были привиты против кори, что обусловило распространение инфекции в Европейском регионе. Основной причиной низкого уровня вакцинации против кори в отдельных странах Европы послужил рост числа отказов от вакцинации, начавшийся с 2010 года. Органы здравоохранения европейских стран продолжают проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинацию населения.

При планировании поездок за границу специалисты рекомендуют уточнить прививочный статус против кори и при необходимости сделать прививку. Не надо делать прививку перед выездом в другие страны, если есть сведения о двух прививках против кори или имеются достоверные сведения, что человек болел этим заболеванием. Соответственно, стоит вакцинироваться, если человек не болел корью, или у него отсутствуют данные о соответствующих прививках, или есть сведения только об одной прививке (у лиц старше 6 лет).

В случае контакта с больным людям, которые не болели корью и не имеют документально подтвержденных сведений о профилактических прививках, целесообразно сделать прививку не позднее 72 часов с момента контакта. По возвращении из поездки за границу и появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз) следует немедленно обратиться к врачу, акцентировав его внимание на недавнем возвращении из зарубежных стран.

Министерство здравоохранения Беларуси держит ситуацию на постоянном контроле.-0-