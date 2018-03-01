1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случай кори у пятилетнего ребенка зарегистрирован в Волковыске. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Случай кори зарегистрирован в феврале этого года. Ребенок был не привит по причине отказа родителей. Источник инфицирования не установлен. Проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе медицинское наблюдение и вакцинация против кори людей, находящихся в контакте с заболевшим. Среди людей, с которыми контактировал ребенок, выявлены лица с симптомами, не исключающими заболевание корью.

Ситуация управляемая, добавили в Минздраве. В настоящий момент в стране поддерживается высокий уровень иммунной прослойки. В Беларуси организация и проведение иммунизации против кори находятся на постоянном контроле. Профилактические прививки получили более 98% населения, что превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень. В этом случае инфекция находится под контролем.

По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в Европе продолжается вспышка кори. С начала года по состоянию на 9 февраля зарегистрировано более 3 тыс. случаев кори в некоторых странах региона (Украина, Румыния, Италия, Великобритания, Греция, Германия, Латвия, Польша, Франция, Швеция). Неблагополучная ситуация складывается также в Сербии, где, по информации Института общественного здравоохранения Сербии, с начала октября 2017 года по 6 февраля 2018-го зарегистрировано 1 884 случая кори, из них пять закончились летальным исходом.

Случаи заболевания регистрируются среди всех возрастных групп населения, однако более 60% составляют люди в возрасте до 20 лет. Более 80% заболевших не были ранее привиты против кори, что обусловило распространение инфекции в Европейском регионе. Основной причиной низкого уровня вакцинации против кори в отдельных странах Европы послужил рост числа отказов от вакцинации, начавшийся с 2010 года. Органы здравоохранения европейских стран продолжают проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинацию населения против кори.

При планировании поездок за границу специалисты рекомендуют уточнить прививочный статус против кори и при необходимости сделать прививку. Не надо делать прививку перед выездом в другие страны, если есть сведения о двух прививках против кори или имеются достоверные сведения, что человек болел этим заболеванием. Соответственно, стоит вакцинироваться, если человек не болел корью или у него отсутствуют данные о соответствующих прививках или есть сведения только об одной прививке (у лиц в возрасте старше 6 лет).

В случае контакта с больным тем людям, которые не болели корью и не имеют документально подтвержденных сведений о профилактических прививках, целесообразно сделать прививку не позднее 72 часов с момента контакта. По возвращении из поездки за границу и при появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз) следует немедленно обратиться к врачу, акцентировав его внимание на недавнем возвращении из зарубежных стран.

Министерство здравоохранения Беларуси держит ситуацию на постоянном контроле.-0-