Пять суток ареста получил бесправник, бросивший авто на месте ДТП

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесправник, бросивший автомобиль на месте ДТП, получил пять суток ареста, сообшили БЕЛТА в ОГАИ Центрального РУВД Минска.

Мужчина 1990 года рождения, который 6 февраля бросил свой "Ситроен" после ДТП на 42-м км МКАД, на следующий день обратился в ГАИ, вину признал и пояснил, что после совершения ДТП испугался ответственности за то, что не имеет водительских прав. В августе 2017 года он был лишен права управления транспортными средствами по ч.1 ст.18.16 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения) КоАП Беларуси. Осенью того же года мужчина привлекался к ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.

В суде Центрального района Минска 7 февраля состоялось рассмотрение административного материала по ч.2 ст.18.19 КоАП. Судья, изучив все материалы дела, постановил назначить в отношении минчанина наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Кроме того, сотрудниками ГАИ были составлены административные протоколы за совершение ДТП, за оставление водителем места аварии, участником которой он является, а также за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, и за эксплуатацию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности.

Как пояснил начальник ОГАИ Центрального РУВД Минска Сергей Бабич, ужесточение ответственности за управление транспортными средствами лицами, не имеющим права управления, было инициативой УГАИ МВД. "Главная цель - исключить появление на дорогах водителей-бесправников, которые создают потенциальную опасность для других участников дорожного движения. Еще одной целью было назначение административного взыскания, необходимого для воспитания лиц, совершивших данное административное правонарушение. Мы считаем, что применение такой нормы (административный арест) будет служить сдерживающим фактором для лиц, допускающих грубые нарушения ПДД", - сказал он.-0-

Фото ОГАИ Центрального РУВД