Пять жителей Минской области обвиняются более чем в 30 дачных кражах

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области группа лиц обвиняется в совершении более 30 краж из дачных домов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением СК по Минской области возбужден ряд уголовных дел в отношении группы лиц, причастных к совершению нескольких десятков краж из дачных домов. "В этом году в Мядельском, Молодечненском и Воложинском районах были зарегистрированы кражи из дачных домов местных жителей. В правоохранительные органы поступили заявления потерпевших, - проинформировала Татьяна Белоног. - В результате оперативно-разыскных мероприятий в начале декабря в Мядельском районе милиция задержала четверых мужчин. Была установлена их причастность к совершению и иных противоправных деяний, а также задержан пятый подозреваемый. В числе фигурантов - 47-летний и 27-летний жители Минского района, 25-летний житель Молодечненского района, 30- и 31-летний индивидуальные предприниматели из Молодечно".

Мужчины проезжали через дачные поселки на машине и искали дома, где не было хозяев. "Они повреждали запорные устройства двери или окна и проникали внутрь, похищали мебель, электроинструменты, предметы интерьера, бытовую и иную технику. Некоторые потерпевшие обнаруживали свой дом пустым. Установлена причастность фигурантов к совершению более 30 краж в различных районах. Часть похищенных вещей обнаружена и изъята в ходе обысков, - сказала Татьяна Белоног. - Всем подозреваемым предъявлено обвинение в тайном похищении имущества, совершенном группой лиц, и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На их имущество наложен арест".

Уголовные дела, возбужденные по каждому факту, соединены в одно производство. Устанавливаются все эпизоды преступной деятельности.-0-