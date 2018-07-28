Пятеро из пострадавших в ДТП с автобусом в Минском районе находятся в БСМП

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро из пострадавших в ДТП с автобусом в Минском районе находятся в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача учреждения Гражина Шейко.

После аварии в больницу доставили семь пациентов. Двое из них после обследования были направлены на амбулаторное лечение. Пять пациентов госпитализированы с травмами различной локализации, в том числе черепно-мозговой травмой, переломами конечностей. Сейчас их состояние стабильное, средней степени тяжести.

Гражина Шейко добавила, что самой юной пациентке сегодня исполнилось 18 лет.

Как сообщалось, ДТП произошло 27 июля около 15.30 вблизи деревни Хатежино. Водитель 1989 года рождения, управляя автобусом МАЗ, выехал на встречную полосу движения, после чего съехал в кювет, где опрокинулся. В автобусе было около 30 пассажиров. Пострадали более 10 человек.-0-