Пятеро минчан открыли 17 лжефирм для уклонения от налогов: ущерб составил более Br400 тыс.

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро минчан обвиняются в лжепредпринимательстве и пособничестве в уклонении от уплаты сумм налогов в крупном и особо крупном размерах, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвинение предъявлено двум женщинам и трем мужчинам. По данным следствия, подконтрольные им 17 фирм, оформленные на подставных лиц, нескольких лет с использованием реквизитов, печатей изготавливали комплекты подложных документов, необходимых для занижения налоговой базы. Впоследствии фигуранты помогали должностным лицам реального сектора экономики с помощью своих карт-счетов обналичивать денежные средства за вычетом 10-15% от перечисленной суммы.

Ущерб государству в виде неуплаченных налогов составил более Br400 тыс. В ходе следствия фигуранты погасили ущерб в размере около Br320 тыс. На их имущество в сумме более Br45 тыс. наложен арест. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Ряд представителей юридических лиц, пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур, привлечен к ответственности.-0-