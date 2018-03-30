Пятеро жителей Минского района вымогали у домработницы деньги и угрожали расправой

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении преступной группы, которая с угрозой применения насилия вымогала деньги у жительницы Минского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят пять неработающих жителей Минского района: супружеская пара (мужу и жене по 25 лет), родители молодой женщины и отец ее супруга.

По данным следствия, потерпевшей признана 52-летняя женщина, которая неофициально подрабатывала уборкой в домах. Через знакомую к ней за помощью обратилась одна из обвиняемых. Перед новогодними праздниками 2016 года родственники в очередной раз пригласили женщину убрать в коттедже в их присутствии. Чтобы извлечь материальную выгоду, семья решила инсценировать хищение у них имущества. Они обвинили потерпевшую в краже $650, которые якобы лежали в носке на шкафу и пропали после уборки комнаты.

Около суток обвиняемые принудительно удерживали женщину, избивали, угрожая в том числе ее семье, если она не вернет "похищенные" деньги. Для устрашения потерпевшую вывезли на кладбище, вынудили ее дать "признательные показания" по ранее заготовленной ими речи на камеру мобильного телефона и написать расписки, в которых не указывалась сумма. Поскольку у потерпевшей не было таких денег, фигуранты продолжали шантажировать и угрожать расправой, обыскивали ее дом, заставляли раздеваться.

После того как обвиняемые узнали, что потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, фигурантка написала заведомо ложное заявление о якобы совершенной женщиной краже уже $6650, предоставив искусственно созданные доказательства. На протяжении расследования обвиняемые давали противоречивые показания. Чтобы избежать уголовной ответственности, пытались запутать следствие, а в дальнейшем вовсе отказались от дачи показаний.

Для изобличения виновных и восстановления картины произошедшего проведен большой объем следственных действий. В результате собраны доказательства, достаточные для предъявления обвинения.

Действия фигурантов квалифицированы как вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, под угрозой убийства, причинения тяжкого телесного повреждения потерпевшему и его близким (ч.2 ст.208 УК), незаконное лишение свободы, сопровождающееся мучениями, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.17, ч.2 ст.183), заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением в тяжком преступлении, с искусственным созданием доказательств обвинения, совершенный из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.17 и ч.2 ст.400).

Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минской области