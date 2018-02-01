Пятеро жителей Ольшан обвиняются в применении насилия и хулиганстве в отношении сотрудников ОВД

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суд Столинского района направлено уголовное дело по обвинению пяти жителей агрогородка Ольшаны в применении насилия и хулиганских действиях в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Инцидент произошел 29 июля 2017 года. Примерно в 22.20 местный житель 1997 года рождения, двигаясь на мотоцикле по одной из улиц агрогородка, совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала малолетняя односельчанка.

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ, собралась большая группа местных жителей. Сельчане своими действиями препятствовали работе милиционеров. В ответ на законные требования сотрудников милиции покинуть место происшествия мужчина 1976 года рождения применил к ним насилие. Его действия квалифицированы по ст.364 УК. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок до 6 лет.

Еще четверо местных жителей, двое из которых несовершеннолетние, совместно с другими неустановленными лицами из хулиганских побуждений повредили два специальных автомобиля ДПС. В результате противоправных действий Столинскому РОВД был причинен ущерб на общую сумму более Br1,1 тыс., который не был возмещен в ходе предварительного следствия.

В отношении несовершеннолетних применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Их действия квалифицированы по ч.2 ст.339 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до шести лет.-0-