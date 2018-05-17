17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пятиклассник выпрыгнул из окна второго этажа школы в Светлогорске, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Инцидент произошел в первой половине дня 15 мая. 11-летний мальчик, ученик пятого класса, выпрыгнул из окна второго этажа.
Ребенка доставили в больницу. У мальчика диагностировали перелом стоп.
Причины произошедшего устанавливают сотрудники милиции, по данному факту проводится проверка.-0-
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