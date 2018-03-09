9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятилетняя девочка и ее отец пострадали в ДТП под Минском, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 8 марта около 21.00 на 4-м км автодороги Заславль - Петришки - Радошковичи. "Житель Молодечно 1991 года рождения ехал на автомобиле Ford Focus в сторону деревни Петришки. Возле деревни Кривое Село Минского района он неправильно выбрал скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос машины на проезжей части. В результате мужчина не смог справиться с управлением и вылетел на встречную полосу", - сказала инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова. Там произошло лобовое столкновение с ехавшим навстречу автомобилем Audi A6, которым управлял 31-летний минчанин.

В результате аварии получили телесные повреждения водитель Audi и его пятилетняя дочь. Девочку с травмами госпитализировали.

Сообщается, что водители были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенок ехал в детском удерживающем устройстве и также был пристегнут.

По данному факту проводится проверка.-0-