6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяная пара в Минске угнала и разбила авто, сообщили БЕЛТА в ГУВД.

Заявление об угоне поступило в Первомайское РУВД Минска. Сотрудники отдела уголовного розыска нашли злоумышленников и установили обстоятельства преступления. "Выяснилось, что вечером 23 февраля в квартире на ул.Водолажского собрались трое парней и девушка. Через какое-то время 22-летний молодой человек и его 19-летняя подруга пошли в магазин, познакомились там с владельцем авто и пригласили его в компанию. Спустя некоторое время после употребления спиртного пара решила прокатиться на автомобиле. Они взяли ключи от него и покинули квартиру, никому ничего не сказав. Парень и девушка по очереди управляли авто до тех пор, пока не разбили его. Затем с найденного в салоне телефона владельца машины вызвали такси и поехали домой", - рассказали в ГУВД.

Наутро владелец автомобиля не обнаружил на месте машину, а через какое-то время с ним связались сотрудники ГАИ и сообщили об обнаруженном разбитом авто. "Первоначально хозяин уверял, что за рулем был он и сам совершил дорожно-транспортное происшествие. Но когда сотрудники Госавтоинспекции озвучили, что он будет привлечен к административной ответственности по двум статьям, то признался, что автомобилем в тот вечер не управлял. Потерпевший написал заявление в милицию спустя несколько дней после случившегося", - проинформировали в ГУВД.

Фото ГУВД

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 УК (угон транспортного средства или маломерного судна). Злоумышленникам может грозить ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.-0-