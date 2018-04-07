Пьяное ДТП в Дзержинском районе: один человек погиб, трое в больнице

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе нетрезвый водитель легковушки врезался в дерево, погиб пассажир. Такая информация размещена на сайте УВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

ДТП со смертельным исходом произошло 6 апреля около 16.30 на 22-м км автодороги Р1 Минск-Дзержинск, вблизи Фаниполя в Дзержинском районе. 24-летний местный житель, двигаясь на автомашине "Фольксваген Венто" в направлении Дзержинска, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП находившийся на переднем сиденье пассажир 1991 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель и два пассажира - 24-летние парень и девушка - получили серьезные травмы и были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.

"Предварительно установлено, что все находившиеся в автомашине молодые люди имели признаки алкогольного опьянения, в том числе водитель. Снятое с учета транспортное средство без техосмотра и страховки принадлежало пассажирке. Ни один из пострадавших не был пристегнут ремнями безопасности", - говорится в сообщении.

Свидетели происшествия рассказали, что перед самой аварией водитель "Фольксвагена Венто" на большой скорости многократно перестраивался из полосы в полосу в плотном транспортном потоке. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.-0-