9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяного таксиста-бесправника задержали в Минске, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Любовь Трепашко.

Сегодня около 16.00 экипаж ГАИ во время патрулирования по улице Алибегова заметил Renault Logan с обозначениями такси. Автомобиль ехал неуверенно и петлял из стороны в сторону. При остановке выяснилось, что у водителя 1955 года рождения явные признаки алкогольного опьянения. При медосвидетельствовании в крови у него содержалось более 2,5 промилле алкоголя. Водитель задержан, машина поставлена на охраняемую стоянку.

Мужчина лишен права управления транспортным средством на 5 лет, однако водительское удостоверение не сдал и несколько месяцев назад устроился за работу водителем такси. При этом в апреле 2017 года он уже задерживался за управление авто без прав.

Мужчина пояснил, что поссорился с супругой, уехал к другу, где в расстроенных чувствах выпивал с ним спиртное, а после самостоятельно поехал домой, в другой район.

Как отметила Любовь Трепашко, мужчине кроме немалого штрафа будет грозить и административный арест.-0-