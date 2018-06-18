Пьяный бесправник на "Яве" повредил машину ГАИ под Гродно

18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный бесправник на "Яве" повредил патрульную машину ГАИ под Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Утром 18 июня внимание инспекторов ГАИ в деревне Василевичи привлекли водитель и пассажир мотоцикла, которые ехали без шлемов. Инспекторы ГАИ включили проблесковые маячки, однако мотоциклист не остановился. "Он попытался уйти от преследования. Впрочем, оно было недолгим. Вскоре мотоциклист стал смещаться на обочину, не удержал "Яву" и повредил правую сторону патрульной "Шкоды", - рассказали в ГАИ региона.

Как оказалось, 41-летний сельчанин пил с товарищем утра, потом они решили съездить на рыбалку. Содержание алкоголя в организме мотоциклиста превысило предельно допустимое значение в восемь раз. На нарушителя составлено 8 протоколов.-0-