26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе пьяный бесправник попал в ДТП в свой день рождения, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла на автодороге Р136 около полудня 25 февраля. По предварительной информации, 41-летний житель райцентра на автомобиле "Пежо 607" ехал из Дрогичина в сторону деревни Салово. На 42-м км дороги мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 35-летний пассажир. С различными травмами их госпитализировали в районную больницу.

Как выяснилось, в этот день водитель "Пежо" отмечал день рождения. За руль он сел в состоянии опьянения (1,6 промилле). Кроме того, он не имел права управления транспортными средствами.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.-0-