Пьяный бесправник сбил насмерть женщину в Осиповичском районе

20 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Водитель легковушки сбил насмерть женщину в Осиповичском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Житель д.Вязычин (1990 года рождения) 19 августа в 18.10 на автомобиле ВАЗ в агрогородке Свислочь не справился с управлением и наехал на пенсионерку. Женщине были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице. Как выяснилось, водитель не только не имел права управления автомобилем, но и находился в состоянии алкогольного опьянения.

УСК по Могилевской области в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК. Он задержан, ему грозит до 7 лет лишения свободы.-0-