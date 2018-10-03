Пьяный бесправник устроил ДТП в Гродно

3 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный бесправник из Мостов устроил ДТП с тремя машинами в Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Ранее 20-летнего жителя Мостов уже задерживали пьяным - дважды за одну неделю. Около двух месяцев назад он был лишен водительского удостоверения на три года. Это обстоятельство нарушителя не остановило. 2 октября он выпил пива и отправился в Гродно. На Индурском шоссе его "Рено" столкнулось со стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора "Киа" и "Фиатом".

Содержание алкоголя в организме виновника аварии превысило предельно допустимое значение в шесть раз. Ему грозит лишение водительского удостоверения на срок до пяти лет и новый штраф. Предыдущий, к слову, он так и не оплатил. Машина, принадлежащая супруге, скорее всего, будет конфискована.-0-