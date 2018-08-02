2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный мужчина разгромил сразу несколько объектов в деревне Кореличского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
20-летний житель Новогрудского района на протяжении дня выпивал, а вечером отправился искать приключения. "В немилость хулигану попал забор, ограждающий участок пенсионерки. Парень повредил 50 штакетин из металлопрофиля. Далее на детской площадке пострадали горшки с цветами и волейбольная сетка. На выезде из деревни хулиган также повредил светоотражающие элементы барьерного ограждения вдоль дороги", - отметили в пресс-службе УВД.
Сотрудники милиции задержали хулиана по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.-0-
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