2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный мужчина разгромил сразу несколько объектов в деревне Кореличского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

20-летний житель Новогрудского района на протяжении дня выпивал, а вечером отправился искать приключения. "В немилость хулигану попал забор, ограждающий участок пенсионерки. Парень повредил 50 штакетин из металлопрофиля. Далее на детской площадке пострадали горшки с цветами и волейбольная сетка. На выезде из деревни хулиган также повредил светоотражающие элементы барьерного ограждения вдоль дороги", - отметили в пресс-службе УВД.

Сотрудники милиции задержали хулиана по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.-0-