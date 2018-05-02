Пьяный отец устроил аварию в Слонимском районе, сын в реанимации

2 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный отец устроил аварию в Слонимском районе, его сын попал в реанимацию. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло у деревни Задворье. Водитель "Рено" на гравийной дороге не справился с управлением. Легковушку занесло, затем она опрокинулась. В аварии серьезно пострадал 29-летний пассажир (сын водителя). Его с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

Выяснилось, что у 60-летнего мужчины не было водительского удостоверения, кроме того, за руль он сел нетрезвым. Возбуждено уголовное дело. Если будет установлена вина водителя, ему может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.-0-