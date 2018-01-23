23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный студент-бесправник на кроссовере снес трамвайное ограждение в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 4.00. "За рулем автомобиля Hyundai был 18-летний студент. Он, не имея права управления и находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по ул. Плеханова со стороны ул. Долгобродской в стороны ул. Народной. Молодой человек не справился с управлением и совершил ДТП - наехал на ограждение трамвайных путей", - рассказали в ГАИ.

В аварии никто не пострадал.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома