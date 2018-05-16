Пьяный водитель из Польши пытался попасть в Беларусь в объезд пунктов пропуска

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный гражданин Польши пытался въехать в Беларусь на легковушке в объезд пунктов пропуска через участок зеленой границы, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Гродненские пограничники 15 мая во взаимодействии с польскими коллегами пресекли попытку незаконного пересечения границы. "Тревожная группа одной из погранзастав в Свислочском районе при проверке информации в 500 м от границы обнаружила автомобиль Opel. В нем находился 45-летний гражданин Польши. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, внятных объяснений своему поступку он дать не смог", - рассказали в Госпогранкомитете.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.371 УК (умышленное незаконное нарушение госграницы на механическом транспортном средстве). До выяснения всех обстоятельств иностранный гражданин помещен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы.-0-