23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель легковушки столкнулся с автобусом в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 7.50 водитель автомобиля "Киа" ехал по проспекту Независимости, не справился с управлением и столкнулся со стоящим на остановке рейсовым автобусом. "По результатам медицинского освидетельствования у водителя легковушки выявлено 1,83 промилле алкоголя в крови. Пострадавших нет. Автомобиль и автобус получили механические повреждения", - проинформировали в ГАИ.-0-