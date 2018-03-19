Пьяный водитель микроавтобуса в Гродно пытался скрыться от ГАИ

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный повторник на микроавтобусе попытался скрыться от правоохранителей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

На сайте Госавтоинспекции региона появилась видеозапись погони и задержания пьяного водителя. Все произошло на выезде из Гродно.

На улице Белуша водитель микроавтобуса "Форд" не отреагировал на сигнал об остановке и увеличил скорость. Недолгая погоня завершилась на автозаправочной станции: нарушитель, бросив машину, хотел убежать, однако был задержан.

Вскоре стала ясна причина такого поведения. В июне 2017 года молодого человека задерживали на этом же микроавтобусе в состоянии опьянения. Тогда он лишился водительского удостоверения и был оштрафован на Br13,8 тыс.

Выводов сделано не было. Как оказалось, в этот раз он пил с другом пиво, а потом решил съездить в Щучин. Содержание алкоголя в организме у задержанного превысило предельно допустимое в 7 раз.

За повторное в течение года подобное нарушение водитель будет привлечен к уголовной ответственности, а микроавтобус, скорее всего, конфискуют.-0-