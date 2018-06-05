5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель сбил девочку-велосипедистку в Новогрудке. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 4 июня на улице Гродненской в районном центре. Девочка ехала на велосипеде по обочине.
"В попутном направлении двигался "Фольксваген", которым управлял, как оказалось, нетрезвый мужчина", - рассказали в ГАИ. Водитель неверно выбрал боковой интервал и сбил ребенка. Девочку с травмами рук и ног госпитализировали.
В субботу, 2 июня, авария с участием детей на велосипеде произошла в Кореличах. Подростки ехали вместе: один из них разместился на раме. При выезде велосипедисты на улицу Школьную не смогли разъехаться с автомобилем "Фольксваген". В результате столкновения подростки упали, получив многочисленные ушибы и ссадины.-0-
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