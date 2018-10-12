Пьяный водитель вылетел с МКАД

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый водитель на кольцевой съехал в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 4.00. "Водитель "Рено Меган" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны ул.Чижевских в направлении ул.Свислочской. В районе 13-го км кольцевой он при выборе скорости не учел погодные условия. Мужчина не справился с управлением и врезался в осветительную мачту, разделительный парапет у края проезжей части и дорожный знак. После этого автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево", - рассказали в ГАИ.

Медицинское освидетельствование показало в крови водителя 1,23 промилле алкоголя. Пострадавших нет. Ведется разбирательство.-0-