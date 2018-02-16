По делу Fenox Global Group задержаны еще два человека

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По делу председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group задержаны еще два человека, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group подозревается в осуществлении на территории Беларуси с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость. СК продолжает расследование этого уголовного дела. "В январе было задержано еще два человека. В их отношении возбуждены уголовные дела в связи с оказанием пособничества в уклонении от уплаты налогов", - проинформировала Юлия Гончарова. Задержанным предъявлено обвинение по ч.6 ст.16 (пособничество) и ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) УК Беларуси.

В отношении двух новых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным трем срок содержания под ней продлен.-0-