По делу о ДТП на ул.Кальварийской в Минске следователи направили международное поручение в Россию

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствием в компетентное учреждение юстиции РФ направлено международное поручение об оказании правовой помощи по делу о ДТП на ул. Кальварийской в Минске. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Управление СК по Минску продолжает расследование уголовного дела о ДТП, которое произошло на ул. Кальварийской 7 октября 2017 года. Тогда около 01.00 водитель автомобиля BMW 650i xDrive в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и столкнулся c машиной такси Opel Astra. В результате происшествия водитель Opel был госпитализирован в тяжелом состоянии. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого вынесено в отношении 29-летнего водителя автомобиля BMW. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст. 159 УК (заведомо оставление в опасности).

Обвиняемый - гражданин России - объявлен в розыск, в отношении него вынесено постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. "В связи с установлением в ходе следствия факта постоянного проживания обвиняемого в России, в компетентное учреждение юстиции РФ направлено международное поручение об оказании правовой помощи, в том числе о проведении с его участием следственных действий, требуемых для завершения производства по уголовному делу. По результатам исполнения поручения будет решаться вопрос о передаче дела для уголовного преследования обвиняемого на территории России", - проинформировала Юлия Гончарова.

На данный момент завершены назначенные следствием экспертные исследования. К материалам дела приобщены заключения генетических, биологических, дактилоскопических, автотехнических и судебно-медицинских экспертиз, проведенных Госкомитетом судебных экспертиз.

Потерпевший водитель автомобиля Opel дал показания следователям по обстоятельствам ДТП. Из больницы он выписан, продолжает лечение амбулаторно. Причиненный ему материальный ущерб возмещен представителями обвиняемого. К материалам уголовного дела приобщен документ, в котором потерпевший сообщает о том, что претензий имущественного и неимущественного характера к обвиняемому не имеет.-0-