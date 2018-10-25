По делу об избиении водителя маршрутки в Минске назначена судебно-медицинская экспертиза

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления характера и степени тяжести причиненных водителю маршрутки телесных повреждений, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия с участием водителя маршрутного такси.
По данным следствия, в Минске 24 октября на улице Орловской у водителя маршрутки на дороге произошел конфликт с двумя мужчинами, которые нанесли минчанину травмы, в том числе сломали одну из лицевых костей. О происшествии он сообщил в милицию. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц".
Сотрудники милиции задержали лиц, которые могут быть причастны к совершению противоправных действий.
Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые были в момент конфликта в маршрутном такси, сообщить об обстоятельствах происшествия по телефону 8017 288 76 13.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4058 BYN
|2.404 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1094 BYN
|2.109 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.2133 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN