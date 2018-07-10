10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По делу об обрушении шатра в Заславле обвиняется руководитель цирка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следственное управление УСК по Минской области установило обстоятельства происшествия 7 сентября 2017 года в крытом шатре цирка-шапито ЧКРУП "Цирк Сириус" в Заславле. Перед началом циркового представления во время рассадки зрителей обрушились конструкции зрительской трибуны. Травмы различной степени тяжести получили 6 человек. Медицинские работники диагностировали у 12-летнего мальчика перелом стопы, а у 62-летней жительницы Минского района - перелом крестца.

"Обвинение предъявлено руководителю ЧКРУП "Цирк Сириус" по ч.1 ст.338 УК (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких телесных повреждений), - сказала Татьяна Белоног. - Расследование установило, что мужчина - одновременно учредитель и директор цирка - формально отнесся к своим должностным обязанностям. Использованная в концертной деятельности металлическая конструкция трибун была изготовлена им на заказ по собственному эскизу с конструктивными дефектами. Она не была оборудована элементами, обеспечивающими ее безопасную эксплуатацию и устойчивость, устанавливалась лицами, которые не прошли обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. Не было и технической документации".

После монтажа не проводилась проверка устойчивости трибун, не было техосвидетельствования конструкции передвижного цирка, не составлялся акт о допуске цирка к работе. Конструктивные дефекты и отсутствие стопорных болтов в опорных стойках рамных каркасов привели к тому, что связи конструкции трибун потеряли устойчивость и обрушились. Кроме этого, фигурант проводил цирковое представление 7 сентября без согласования с органами местной власти: разрешение у него было только на 5 и 6 сентября.

Для выяснения всех обстоятельств следователи выполнили значительный объем процессуальных и следственных действий: детально осмотрели места происшествия, в том числе с привлечением криминалистической лаборатории, допросили более ста свидетелей, а также потерпевших, задействованных в развлекательном мероприятии работников, должностных лиц, исследовали вещественные доказательства, осмотрели документы организационного и технического характера, провели экспертизы.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Свою вину он не признал. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Следствие выявило нарушения в деятельности работников органов местного управления по выполнению требований Директивы о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. Для недопущения в дальнейшем подобных нарушений, в том числе со стороны частных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, следствие инициировало разработку ведомственной либо совместной инструкции, определяющей дополнительные требования по обеспечению безопасности потребителей во время культурно-зрелищных мероприятий, в том числе по безопасной эксплуатации трибун.-0-