По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для установления точной причины гибели двух рабочих при обрушении в шахте ОАО "Беларуськалий" назначены судебно-медицинские экспертизы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление СК по Минской области продолжает расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек в шахте ОАО "Беларуськалий" (ч.2 ст.303 УК). "Следователи изучают изъятую производственную и техническую документацию, которая регламентирует порядок проведения работ и касается вопросов выполнявшегося задания, проведения инструктажей по технике безопасности. Продолжаются допросы работников и должностных лиц предприятия", - проинформировала Татьяна Белоног.

Фото Следственного комитета

Как сообщалось, 9 марта на подземном горном участке рудника 3-го рудоуправления "Беларуськалия" обрушилась порода, под завал попали машинист горных выемочных машин и горнорабочий очистного забоя. В ночь с 10 на 11 марта горноспасателями были извлечены тела погибших рабочих. Для осмотра места выброса породы, сбора данных, фиксации следов и других первоначальных следственных действий в шахте работала следственно-оперативная группа под руководством следователей областного аппарата управления Следственного комитета по Минской области.-0-