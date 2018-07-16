По факту ДТП с погибшим ребенком в Сенненском районе возбуждено уголовное дело

16 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сенненским районным отделом Следственного комитета выясняются обстоятельства ДТП, в котором погиб 9-летний ребенок, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Автомобиль Opel Zаfirа под управлением жителя Сенно 14 июля двигался по автодороге Сенно-Витебск в сторону областного центра. Недалеко от деревни Задорожье Сенненского района около 8.40 мужчина наехал на внезапно выбежавшую на проезжую часть дороги собаку, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

В Сенненском районе из-за выбежавшей на дорогу собаки опрокинулся автомобиль, погиб ребенок Авария произошла 14 июля около 8.40 вблизи деревни Задорожье. На 27-м км автодороги Р-25 Витебск - Сенно - Толочин под колеса автомобиля "Опель Зафира" под управлением 29-летнего водителя внезапно выбежала собака.

В результате аварии 9-летний сын водителя получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении медучреждения. С телесными повреждениями госпитализированы водитель, его 29-летняя супруга, а также 49-летняя женщина. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок находился в удерживающем устройстве.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. С участием экспертов специалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и автотехническую экспертизы. Они также устанавливают свидетелей и выясняют обстоятельства ДТП.-0-