Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 октября 2018, Сб
+15°C
Ясно EUR 2.4663
USD 2.1261
RUB 3.2227
Главное
Александр Лукашенко "Это сотни тысяч рабочих мест" - Лукашенко рассказал, чем важно региональное сотрудничество с Россией
Президент
Лукашенко и Путин побывали на малой родине белорусского Президента
Президент
МЧС провело показательные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций
Общество
Гуляць дык гуляць! Анатолий Ярмоленко разыграл 69-ю квартиру от "Евроопт" в Могилеве!
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Золотая осень в Гродно
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Жертвами наводнений и оползней в Индонезии стали 22 человека
13:39 В мире
В Руденске спасатели достали женщину из траншеи
13:10 Происшествия
Мемориальный комплекс после реконструкции открыли в Лиозно
12:48 Регионы
До +20°С и без осадков будет в Беларуси 14 октября
12:09 Общество
МЧС провело показательные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций
11:58 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Золотая осень в Гродно
11:38 Регионы
В Слуцке водитель "Рено" наехал на велосипедиста
11:14 Происшествия
Мотоциклистка в Минске столкнулась с "Ладой"
10:56 Происшествия
По факту убийства мужчины в Витебске возбуждено уголовное дело
10:34 Происшествия
Девять альпинистов погибли при сходе лавины в Гималаях
10:17 В мире
Пентагон расследует утечку личных данных своих сотрудников
10:06 В мире
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:00 В мире
Осколки метеорита упали на жилой дом в Японии
09:57 В мире
Предприятия Брестской области представляют свои товары на сельхозярмарке в Минске
09:52 Регионы
Из-за пожара на нефтепроводе в Нигерии погибли 19 человек
09:48 В мире
В США число жертв урагана "Майкл" увеличилось до 16 человек
09:44 В мире
Лукашенко поздравил народного артиста СССР Марка Захарова с 85-летием
09:40 Президент
Народному артисту СССР Марку Захарову исполняется 85 лет
09:37 Культура
Лукашенко: национальная культура - фундамент, на котором базируется ментальный стержень общества
09:23 Президент
Анастасия Шкурдай завоевала бронзу в плавании на ЮОИ в Буэнос-Айресе
09:13 Спорт
Все новости
Темы
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

По факту убийства мужчины в Витебске возбуждено уголовное дело

Происшествия 13.10.2018 | 10:34
УСК по Витебской области. Фото из архива
УСК по Витебской области. Фото из архива

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства мужчины в областном центре, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

"Тело 48-летнего мужчины с телесными повреждениями было обнаружено 8 октября в Витебске по месту жительства. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека, они допрошены. Известно, что все они нигде не работают", - рассказала Оксана Лазько.

Как установлено, накануне произошедшего погибший отдыхал в компании знакомых. "Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого хозяину квартиры нанесены телесные повреждения. По данным следствия, предварительным мотивом совершения преступления явилась обида - за несколько дней до произошедшего потерпевший порвал куртку одному из подозреваемых", - отметила официальный представитель УСК по Витебской области.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства. Следователями назначен ряд экспертиз, проведение которых поручено Государственному комитету судебных экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство при отягчающих обстоятельствах).-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Витебск, Следственный комитет, смерть, убийство
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4663 BYN 2.457 BYN 2.465 BYN
USD
2.1261 BYN 2.123 BYN 2.13 BYN
RUB
3.2227 BYN 3.21 BYN 3.227 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко и Путин побывали на малой родине белорусского Президента
Все видео

Фотоновости

Мемориальный комплекс "Адаменская гора" открыт после реконструкции в Лиозно
Все фото

Инфографика

День матери На конец 2017 года численность женщин в стране составила 5070,3 тыс. (53,4% от общей численности населения).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко предлагает создать импортозамещающие программы для загрузки белорусско-российских предприятий
Лукашенко поздравил народного артиста СССР Марка Захарова с 85-летием
Лукашенко: национальная культура - фундамент, на котором базируется ментальный стержень общества
Политика
Фото из архива Более 70 региональных соглашений подписано на V Форуме регионов Беларуси и России
В МИД состоялся очередной раунд диалога Беларуси и США по правам человека
Мясникович предлагает разрабатывать в Союзном государстве модельные законы
Экономика
Сергей Румас и Ли Кэцян Румас и премьер Госсовета КНР обсудили развитие двусторонних отношений
Интенсификация сотрудничества с Беларусью компенсирует России негативное влияние санкций - Рапота
Беларусь рассчитывает на полное снятие искусственно созданных барьеров для своей продукции на рынке РФ
Общество
РЕПОРТАЖ: Счастье материнства в шестикратном размере
До +20°С и без осадков будет в Беларуси 14 октября
МЧС провело показательные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций
Регионы
Мемориальный комплекс после реконструкции открыли в Лиозно
ФОТОРЕПОРТАЖ: Золотая осень в Гродно
Предприятия Брестской области представляют свои товары на сельхозярмарке в Минске
Спорт
Антон Сарока (№11) сражается за мяч. Фото БЕЛТА Сборная Беларуси благодаря голу Антона Сароки победила Люксембург в Лиге наций и возглавила свою группу
Анастасия Шкурдай завоевала бронзу в плавании на ЮОИ в Буэнос-Айресе
Белорусы выигрывают у Люксембурга после 1-го тайма матча Лиги наций
Технологии
РЕПОРТАЖ: Транспортная безопасность будущего представлена на Huawei Connect 2018
В Беларуси к 2022 году планируется запустить 431 станцию для зарядки электромобилей
Цифровые технологии в СГ нужно поставить на службу обществу и экономике - Турчин
Культура
Фото Министерства информации Беларусь реализует совместные проекты с участниками Франкфуртской книжной ярмарки
Народному артисту СССР Марку Захарову исполняется 85 лет
Умерла Народная артистка СССР Маргарита Юрьева
В мире
Фото AFP Жертвами наводнений и оползней в Индонезии стали 22 человека
Девять альпинистов погибли при сходе лавины в Гималаях
Пентагон расследует утечку личных данных своих сотрудников
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября
Программа "Давай поженимся!" удивила новым форматом
Последнюю работу Стивена Хокинга опубликовали посмертно
Газета 7 дней
Алые паруса и законы любви
Беларусь глазами Толочко
«Квест «Маршрут по Беларуси» – это круто!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия