По факту убийства мужчины в Витебске возбуждено уголовное дело

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства мужчины в областном центре, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
"Тело 48-летнего мужчины с телесными повреждениями было обнаружено 8 октября в Витебске по месту жительства. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека, они допрошены. Известно, что все они нигде не работают", - рассказала Оксана Лазько.
Как установлено, накануне произошедшего погибший отдыхал в компании знакомых. "Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого хозяину квартиры нанесены телесные повреждения. По данным следствия, предварительным мотивом совершения преступления явилась обида - за несколько дней до произошедшего потерпевший порвал куртку одному из подозреваемых", - отметила официальный представитель УСК по Витебской области.
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства. Следователями назначен ряд экспертиз, проведение которых поручено Государственному комитету судебных экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство при отягчающих обстоятельствах).-0-
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