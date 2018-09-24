Почерковедческая экспертиза "вернула память" жителю Ляховичей о долге на крупную сумму

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ляховичей обманом пытался избежать выплаты долга на крупную сумму, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В Барановичский ГОВД обратился местный житель 1985 года рождения. Правоохранителям он сообщил, что два года назад его 36-летний знакомый из Ляховичей взял под расписку Br200 тыс. Деньги он обещал вернуть до конца 2016 года, но о своем долге предпочел забыть.

В милиции житель Ляховичей заявил, что денег не брал, а о расписке слышит впервые. Для установления того, кем был написан текст документа, назначили почерковедческую экспертизу.

Согласно заключению эксперта Барановичского межрайонного отдела ГКСЭ, житель Ляховичей действительно расписался в получении средств взаймы. Правоохранители выясняют обстоятельства возникновения долговых отношений между двумя мужчинами.

Эксперты Брестской области с начала текущего года выполнили более 270 почерковедческих экспертиз. Как правило, объектами исследования являются расписки, документы, регламентирующие трудовые и финансово-экономические отношения.-0-