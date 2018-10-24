24 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Почти 100 минометных мин времен войны нашли в Витебском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В лесу возле деревни Лебартово 23 октября были найдены 99 минометных мин калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 внутренних войск все находки вывезли в безопасное место и уничтожили.-0-