24 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Почти 100 минометных мин времен войны нашли в Витебском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
В лесу возле деревни Лебартово 23 октября были найдены 99 минометных мин калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 внутренних войск все находки вывезли в безопасное место и уничтожили.-0-
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