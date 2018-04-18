Почти 200 сообщений о возгорании сухой травы получили спасатели за минувшие выходные

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три выходных дня, 15-17 апреля, спасателям поступило 199 сообщений о возгорании травы и кустарника, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Больше всего сообщений - 105 - поступило 15 апреля, из них 19 пришлось на Минскую область. В понедельник, 16 апреля, произошло 56 пожаров в экосистемах в 21 районе страны. "Большая часть загораний выпала на Смолевичский и Борисовский районы - 10 и 9 соответственно", - уточнили в МЧС.

Во вторник, 17 апреля, таких случаев было 38. "Природные пожары были зарегистрированы в 17 районах страны. В Вилейском и Смолевичском районах произошло по пять загораний, в Мстиславском - четыре", - рассказали в министерстве.

Спасатели призывают к осторожности при наведении порядков на приусадебных участках и напоминают об опасности весенних палов.-0-