Почти 200 сообщений о возгорании сухой травы получили спасатели за минувшие выходные

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три выходных дня, 15-17 апреля, спасателям поступило 199 сообщений о возгорании травы и кустарника, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Больше всего сообщений - 105 - поступило 15 апреля, из них 19 пришлось на Минскую область. В понедельник, 16 апреля, произошло 56 пожаров в экосистемах в 21 районе страны. "Большая часть загораний выпала на Смолевичский и Борисовский районы - 10 и 9 соответственно", - уточнили в МЧС.
Во вторник, 17 апреля, таких случаев было 38. "Природные пожары были зарегистрированы в 17 районах страны. В Вилейском и Смолевичском районах произошло по пять загораний, в Мстиславском - четыре", - рассказали в министерстве.
Спасатели призывают к осторожности при наведении порядков на приусадебных участках и напоминают об опасности весенних палов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5122 BYN
|2.502 BYN
|2.516 BYN
|USD
|2.0375 BYN
|2.02 BYN
|2.035 BYN
|RUB
|3.2706 BYN
|3.261 BYN
|3.3 BYN