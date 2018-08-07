7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 29 кг марихуаны изъяли у россиянина на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Ночью 7 августа в пункте пропуска "Домачево" внимание пограничного наряда привлек микроавтобус под управлением гражданина России. Мужчина следовал в Беларусь из Польши. "При досмотре, проведенном совместно с сотрудниками таможни, с помощью служебной собаки в автомобиле под декоративными панелями багажного отделения обнаружены 15 целлофановых свертков различной формы и размеров. В них находилось вещество темно-зеленого цвета общим весом 28,7 кг, предположительно, марихуана. Как пояснил водитель, о криминальном содержимом свертков, которые он вез из Нидерландов в Россию, он не знал", - рассказали в Госпогранкомитете.

Опасное наркотическое вещество изъято сотрудниками Брестской таможни для проведения экспертизы, транспортное средство задержано до решения суда. Также для дальнейшего разбирательства им передан гражданин России, которому за незаконное перемещение через государственную границу Беларуси наркотических средств грозит до 12 лет лишения свободы.-0-