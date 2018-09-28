Почти 30 т соломы сгорело в хозяйстве Брестского района

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в сельхозорганизации сгорело почти 30 т соломы, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о возгорании на молочно-товарной ферме в деревне Скоки поступила спасателям 27 сентября около 14.40. Загорелись две скирды соломы нового укоса, которые принадлежат местному ОАО. Огонь уничтожил 29 т соломы, еще 18 т сотрудникам МЧС удалось спасти. Причина пожара устанавливается.

В Брестской области за сутки зарегистрировано семь пожаров, один человек погиб.-0-