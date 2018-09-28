28 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Почти 5 кг марихуаны изъяли у жителя Бешенковичского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника Бешенковичского РОВД Александр Хлиманков.
В милицию 26 сентября поступила информация, что у жителя района может быть при себе наркотическое вещество. Правоохранители начали проверять сообщение, и оно подтвердилось. Около 22.20 того же дня неработающего мужчину возле агрогородка Бочейково задержали и нашли у него в рюкзаке более 4,9 кг невысушенной марихуаны.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК. Ранее он судим не был.-0-
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