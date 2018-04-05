Почти 750 л спиртосодержащей жидкости и алкоголя изъято у гомельчанина

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 750 л спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции изъято у жителя Гомеля, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Сотрудники милиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили, что неработающий гомельчанин 1959 года рождения хранил дома спиртосодержащую жидкость и алкогольную продукцию российского производства. Весь товар предназначался для сбыта.

Правоохранители обнаружили у гомельчанина 118 пластиковых канистр по 5 л и 10 канистр по 10 л спиртосодержащей жидкости, 22 пол-литровые бутылки водки, 19 бутылок вина по 0,75 л, 57 пол-литровых бутылок коньяка и 5 литровых бутылок виски. "Какие-либо документы на товар мужчина представить не смог. Всего из незаконного оборота изъято около 750 л спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции на сумму более Br7 тыc.", - прокомментировал Юрий Пилькевич.

В отношении гомельчанина составлен административный протокол по ч.3 ст. 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф в размере от 10 до 100 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5) с конфискацией товара. Представитель УВД отметил, что ранее этот гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.-0-