Почти два десятка легковушек повредил хулиган в Новогрудке

2 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти два десятка легковушек беспричинно повредил хулиган в Новогрудке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В ночь на 29 апреля во дворах по улицам Карского, Мицкевича, Дроздовича были повреждены 18 автомобилей. У всех из них были сломаны боковые зеркала. Как оказалось, сделал этот один человек.

"21-летний местный житель направлялся домой в плохом настроении. В какой-то момент решил выместить злобу на припаркованных автомобилях. Он руками и ногами начал наносить удары по зеркалам", - сообщили в пресс-службе УВД.

Ущерб, нанесенный хулиганом, оценивается в Br2 тыс. По статье "хулиганство" возбуждено уголовное дело.-0-