24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почтовый самолет Transaviabaltika совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

Инцидент произошел сегодня ориентировочно в 9.30. "Аварийная посадка самолета компании Transaviabaltika, почтовый рейс Вильнюс-Минск, была совершена по техническим причинам. Была выполнена эвакуация воздушного судна", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших в результате аварийной посадки нет, воздушное судно не повреждено.-0-