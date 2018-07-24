24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почтовый самолет Transaviabaltika совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.
Инцидент произошел сегодня ориентировочно в 9.30. "Аварийная посадка самолета компании Transaviabaltika, почтовый рейс Вильнюс-Минск, была совершена по техническим причинам. Была выполнена эвакуация воздушного судна", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших в результате аварийной посадки нет, воздушное судно не повреждено.-0-
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