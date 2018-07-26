26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Бобруйском мужчина заснул на шпалах, над ним проехал поезд, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент случился ночью 25 июля на перегоне Березина-Бобруйск. "40-летний бобруйчанин пьяным спал на шпалах, когда над ним проехал локомотив и 30 грузовых вагонов. Машинист применил экстренное торможение, заметив лежащего мужчину. Локомотивная бригада разбудила его и помогла выбраться из-под состава", - рассказали в ведомстве.

На мужчину были составлены протоколы по ст.17.3 КоАП (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и ч.5 ст.18.3 КоАП (проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте). Задержка в движении поезда составила 50 минут.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.