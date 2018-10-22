Под Гомелем легковушка сбила лосиху

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Под Гомелем легковой автомобиль сбил на трассе лосиху, рассказали корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло вечером 20 октября в нескольких километрах от Гомеля по речицкой трассе. Водитель Toyota Corolla не смог избежать столкновения с внезапно выбежавшей на проезжую часть лосихой.
Как уточнили в УГАИ, никто из людей серьезно не пострадал. Пассажирка была доставлена в больницу, а после осмотра специалистами отпущена домой. Животное погибло на месте ДТП. В результате удара повреждено несколько элементов авто.-0-
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