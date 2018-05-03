3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно хозпостройка вспыхнула из-за самодельной газовой горелки: на пожаре пострадал дачник. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Рыдели Гродненского района поступило 2 мая около 17.30. Ко времени прибытия пожарных расчетов наблюдалось открытое горение хозяйственной постройки.

Как оказалось, хозяин, который использует этот участок под дачу, занимался ремонтом кровли, используя для этого самодельную газовую горелку и газовый баллон. Устройство вспыхнуло и упало внутрь сарая: мужчина поспешил вывести оттуда живность и приступил к тушению.

В результате мужчина получил ожоги верхних и нижних конечностей, живота, груди (25% тела). Он госпитализирован.

Спасатели потушили пожар и защитили от огня рядом расположенные постройки.-0-