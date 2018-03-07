Под Гродно пьяный пассажир набросился на водителя и разбил стекло в маршрутке

7 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный пассажир из Волковыска с кулаками набросился на водителя и повредил маршрутку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель Волковыска 1967 года рождения решил навестить отца, который лежал в больнице в Гродно. С собой в дорогу мужчина взял бутылку водки. "В поездке предлагал пассажирам составить ему компанию, а когда все отказались, начал пить сам. Позже начал вести себя агрессивно, на замечания не реагировал, требовал переключить музыку и прочее", - рассказали в пресс-службе УВД. Терпение у пассажиров и водителя лопнуло, когда перед самым городом у мужчины выпала бутылка водки и ее содержимое разлилось по салону.

Пассажир покидать маршрутку отказался. Он набросился с кулаками на водителя, а потом начал наносить удары по микроавтобусу, разбив зеркало и лобовое стекло. После этого дебошир сел в попутку и уехал. Вскоре его задержали сотрудники милиции. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".-0-