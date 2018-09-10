Под Ивье фура вытолкнула легковушку на встречную, погибла пассажирка

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и еще двое пострадали в столкновении фуры и легковушки под Ивье, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 9 сентября на трассе М6 Минск-Гродно неподалеку от деревни Залейки Ивьевского района. Водитель легковой "Шкоды" притормозил для поворота налево. В это время в легковушку врезался ехавший сзади грузовой МАН.

"От удара машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с полуприцепом автопоезда. В результате столкновений погибла женщина 1955 года рождения. Она ехала в качестве пассажира на заднем сиденье "Шкоды". По предварительной информации, была не пристегнута", - отметили в ГАИ. Водитель легковушки и еще одна пассажирка использовали ремни безопасности. Их с травмами госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома