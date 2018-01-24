24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Ивье легковушка сбила велосипедистку, женщина погибла. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 23 января на дороге Липнишки-Субботники в Ивьевском районе. По предварительной информации, водитель "Рено" при встречном разъезде с другим автомобилем не заметил двигавшуюся в попутном направлении велосипедистку. От полученных в результате столкновения травм женщина 1962 года рождения скончалась на месте.
"Предварительно установлено, что каких-либо световозвращающих элементов на одежде у погибшей не было, предусмотренные катафоты и фонари отсутствовали и на велосипеде", - отметили в ГАИ региона.
В Госавтоинспекции обратились ко всем велосипедистам, которые даже в морозную погоду не расстаются со своим двухколесным транспортом, с просьбой позаботиться о безопасности: обозначить себя, соблюдать правила дорожного движения.-0-
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